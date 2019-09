Sampdoria, Ferrero: “Cessione? Se mi danno i soldi io vado via”

Un inizio di stagione da incubo per la Sampdoria, con i blucerchiati che ieri sera, a Napoli, sono incappati nel terzo ko in altrettante gare di campionato. A tenere banco però è ancora la questione relativa al passaggio di proprietà del club, con Massimo Ferrero che, a tal proposito, ha così parlato alla trasmissione La Domenica Ventura.

CESSIONE – “Io l’ho chiamata la tarantella. Se uno vuole una squadra, fa un prezzo e la compra, come ha fatto Commisso. Io non ho chiesto niente, è chi se ne intende che dà un valore alla Sampdoria. Quando sono arrivato io la Primavera giocava a 80 km, la squadra non aveva una casa e uno stadio. Ho inventato la Sampdoria Next Generation, una scuola di calcio per i ragazzi. Vialli? Non l’ho sentito. Non c’è una trattativa: se mi danno i soldi che vale la Samp, vado via. Io non ho paura di nulla: ho questa squadra nel cuore”.