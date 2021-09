Sampdoria, Ferrero: “Club solido: pezzi migliori rimasti e preso Caputo”

Contento per il mercato blucerchiato il patron Ferrero

Il colpo che non ti aspetti messo a segno dalla Sampdoria a poche ore dalla chiusura del calciomercato. L'attaccante Caputo senza De Zerbi aveva le porte più chiuse al Sassuolo ed ecco arrivare nel momento giusto l'offerta blucerchiata, colpo last minute. Molto soddisfatto il presidente Ferrero: «A inizio mercato tutti sostenevano che sarei stato obbligato a vendere i pezzi migliori, altrimenti la Samp sarebbe andata in crisi, ma rispondevo che non era mia intenzione svendere. Sono arrivate proposte per i nostri pezzi pregiati (Damsgaard, Thorsby, ndr), ma non erano all’altezza del loro valore. Abbiamo dimostrato la solidità del club, che ha reagito a un non-mercato migliorando la rosa con 5 acquisti importanti».