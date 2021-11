Sampdoria, Ferrero: “D’Aversa ci farà risalire in classifica”

Il presidente blucerchiato sprona tecnico e squadra

Singoli. Regolarmente in gruppo Emil Audero, Julian Chabot e Fabio Quagliarella; primo test con i compagni per Valerio Verre. Aggregati i Primavera Luigi Aquino, Marco Bontempi, Lorenzo Di Stefano, Lorenzo Malagrida, Filippo Mane, Liam Perego e Marco Somma. Sul fronte dei singoli iter di recupero agonistico per Ronaldo Vieira; terapie e fisioterapia Mikkel Damsgaard; percorso individuale specifico per Ernesto Torregrossa. Domani, sabato, è prevista in mattinata l’ultima seduta della settimana.