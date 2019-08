Sampdoria, Ferrero: “Defrel ci dà l’ok domani. Noi fiduciosi? Di più! Sulla cessione…”

Sembrava ci fosse stato il blitz del Cagliari per assicurarsi l’attaccante Gregoire Defrel dalla Roma, invece il giocatore resta molto vicino al ritorno alla Sampdoria. Parola del presidente blucerchiato Massimo Ferrero, intercettato dai giornalisti presenti a Milano: “Defrel ci dà l’ok domani, ha tante richieste essendo un grande giocatore. Dobbiamo essere fiduciosi, se verrà da noi è perché è già stato alla Sampdoria e si è trovato molto bene. Non siamo fiduciosi sulla fattibilità dell’affare, di più!”. Il francese, classe 1991, nell’ultima stagione di Serie A con i genovesi ha realizzato 11 reti in 36 partite, alle quali si aggiunge quello in Coppa Italia. Ritornerebbe a fare coppia con Quagliarella, stavolta sotto la gestione Eusebio Di Francesco.

Ferrero ha parlato anche della cessione alla cordata capeggiata da Gianluca Vialli: “È la barzelletta dell’estate, voi parlate con qualcuno che vi dà le informazioni sbagliate. I tifosi si illudono che il grande Vialli possa fare chissà cosa, sono molto felice se prenderà la squadra, ma deve dire ai suoi di aumentare la cifra. Tutti dicono che Ferrero molla, ma io nemmeno barcollo”.