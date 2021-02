Sampdoria, Ferrero e il rinnovo di Ranieri: “Ancora troppo giovane per andare in pensione…”

Sampdoria-Ranieri ancora insieme, se il mister lo vorrà. Sembra essere questo il pensiero del presidente blucerchato Massimo Ferrero che, durante la puntata di Forever Samp in onda su Telenord, ha parlato a lungo anche del rinnovo di contratto del tecnico in vista della prossima stagione.

Sampdoria, Ferrero: “Rinnovo Ranieri? Ancora giovane per andare in pensione…”

Oltre al futuro di Fabio Quagliarella, uno dei temi caldi dell’ambiente blucerchiato resta il contratto in scadenza del tecnico Ranieri. I tifosi sono in attesa di sapere se le parti troveranno l’accordo per andare avanti insieme. In tal senso, le parole del patron Ferrero fanno ben sperare: “Mi sembra troppo giovane per andare in pensione“, ha scherzato il presidente della Sampdoria. “Lui è un uomo che secondo me potrà allenare per i prossimi dieci anni. È un signore pieno di energia, un bravo allenatore e abbiamo ancora 18 partite. Io stimo moltissimo il signor Ranieri, se lui vorrà sarà confermato”.