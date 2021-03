Sampdoria, Ferrero furioso: “Manco da 5 gare e non facciamo risultati. Futuro Ranieri? Devo parlarci…”

L’ultima sconfitta subita dalla Sampdoria contro il Bologna ha mandato su tutte le furie il patron Massimo Ferrero. Come riporta Il Secolo XIX, il numero uno blucerchiato, che non ha potuto seguire le ultime cinque gare della sua squadra dal vivo, è pronto a tornare alla base per “mettere tutti in riga”.

Sampdoria, Ferrero furioso

“Manco da cinque gare allo stadio e abbiamo fatto la miseria di due punti, forse vuol dire che la malizia allora ce l’ho io? Ora vengo a Genova a dirne quattro a tutti quanti perché l’obiettivo stagionale era non penare e io, invece, davanti alla televisione peno quando vedo che non facciamo risultato”. Sarebbero queste le parole di sfogo del patron Ferrero, visibilmente turbato dalla mancanza di risultati dei suoi.

Il numero uno blucerchiato deve aspettare l’esito del tampone per potersi muovere e fare ritorno a Genova: “Ho fatto il tampone e se come spero sarà negativo andrò a Genova e voglio parlare con tutti e fare il punto. Sfido chiunque a dire che in questa stagione ho ridimensionato la squadra, anzi semmai l’ho rinforzata prendendo quei calciatori che ci servivano e quindi adesso voglio raccogliere i frutti”.

Una chiosa anche su Ranieri e i rumors sul rinnovo: “Ranieri? Dobbiamo parlarne, è uno dei motivi per cui vengo”, ha concluso il Viperetta.