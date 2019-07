Sampdoria, Ferrero: “Giampaolo? Dispiace, ma gli allenatori sono come le mogli: si cambiano…”

Nuovo ciclo per la Sampdoria. I blucerchiati, salutato Marco Giampaolo, sono pronti a ripartire sotto la guida di Eusebio Di Francesco, che torna in panchina dopo l’esonero dallla Roma durante la scorsa stagione. Un cambiamento che il presidente dei liguri Massimo Ferrero, a margine della presentazione dei calendari di Serie A, ha così commentato ai microfoni di Sky Sport.

GIAMPAOLO E DI FRANCESCO – “Credo di essere stato fortunato per aver scelto un allenatore come Di Francesco, ci voleva una ventata di novità. Per Giampaolo mi dispiace, ma gli allenatori sono come le mogli: si cambiano…”.

MERCATO – “Se acquisteremo un giocatore importante? Io in testa ho un sacco di cose…”