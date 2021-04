Sampdoria, Ferrero: “Giù le mani da Dal Pino, i panni sporchi si lavano in casa”

Le parole del presidente della Sampdoria

"Siamo una delle principali industrie italiane, rappresentiamo milioni di tifosi che da noi si aspettano tanto e di più, specialmente in questo momento storico. Il presidente Gravina ha salvato l'Europeo per Roma, si sta battendo per riaprire gli stadi e lo dobbiamo solo ringraziare; Andrea Agnelli ha ruoli sempre più importanti in Uefa ed Eca. Dobbiamo essere il motore del calcio, all'estero apprezzano il lavoro che svolgono i dirigenti italiani e noi che facciamo? Partecipiamo a una puntata di 'C'è posta per te'? La trasmissione di Maria De Filippi ha fatto la storia della tv, ma noi siamo la Confindustria del pallone, non possono girare più lettere che idee realizzabili per un rilancio, serio e omogeneo, del calcio italiano. Siamo in 20, non in 20mila, non sarebbe meglio dirci le cose in faccia, creare invece che distruggere? Ripeto: tutto ciò mi fa arrabbiare, ma proprio per questo mi batterò sempre per una Lega compatta, con meno egoismi e più modernità".