Sampdoria, Ferrero: “Grazie al Sant’Orsola per aver ridato forza al mio amico Mihajlovic”

Archiviata la vittoria contro l’Udinese di domenica sera, che consente alla Sampdoria di respirare un attimo in classifica dopo aver sofferto molto, il presidente del club blucerchiato Massimo Ferrero, in mattinata, ha voluto rivolgere un pensiero al suo amico ed ex allenatore Sinisa Mihajlovic, che la scorsa settimana ha lasciato l’Ospedale Sant’Orsola di Bologna avendo terminato il ciclo di cure per guarire dalla leucemia. Questo il messaggio rilasciato su Twitter dal patron della Samp: “Ci tengo a ringraziare tutti i professori, i medici e il personale del Policlinico Sant’Orsola di Bologna che con professionalità, passione e amore hanno ridato forza a Sinisa Mihajlovic. Chi aiuta un mio amico è mio amico: grazie di cuore”. Siamo naturalmente tutti molto felici per i progressi del tecnico serbo, che sta combattendo come un leone.