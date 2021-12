Sampdoria, Ferrero ha contattato Stankovic per la panchina

D'Aversa se perde il derby sarà esonerato e il patron blucerchiato vorrebbe il tecnico della Stella Rossa

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero pare abbia perso la pazienza e vuole esonerare il tecnico Roberto D'Aversa dopo la sconfitta di oggi contro la Lazio che segue quella contro la Fiorentina. Secondo quanto riporta Sky, il club ha già avviato i primi contatti con l'obiettivo numero uno come sostituto: si tratta di Dejan Stankovic, ex giocatore di Lazio e Inter e attuale allenatore della Stella Rossa. Il problema è proprio legato al contratto di Stankovic con il suo attuale club: le parti quindi dovranno trovare un accordo che soddisfi anche la Stella Rossa, attualmente seconda nel campionato serbo a soli tre punti dal Partizan dopo le prime diciannove giornate. Dal club blucerchiato, comunque, filtra ottimismo per il futuro arrivo di Stankovic: c'è quindi l'intenzione di affondare e chiudere il prima possibile. Ma in vista del derby contro il Genoa di venerdì prossimo, è certo che sulla panchina blucerchiata ci sarà sempre D'Aversa.