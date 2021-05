Sampdoria, Ferrero: “Idee diverse con Ranieri. Prossimi anni per vincere qualcosa””

"L'obiettivo è creare una squadra migliore per un campionato migliore"

"Dico grazie a Ranieri, gli stringo la mano. L’ho fatto con grande emozione e anche patema d’animo. Gli voglio bene e sono felice di averlo avuto come allenatore: l’ho ammirato", ha detto Ferrero . "Ho avuto un rapporto meraviglioso con lui, lo ringrazio molto. Ci sono state però delle idee diverse: ce l’ho messa tutta per trattenerlo, ma alle volte nella vita bisogna fare delle scelte. Ora devo soltanto pensare ad un futuro migliore per la Samp".

"Abbiamo fatto 52 punti. Si tratta della seconda volta che ci riusciamo. Anche con Giampaolo ce l'avevamo fatta e ora ci siamo ripetuti con Ranieri. Sarà una scelta di grande ponderatezza, per quanto difficile, ma con l’obiettivo di creare una Sampdoria migliore e fare un campionato migliore. Io ce la metterò tutta. Abbiamo sempre avuto l'ambizione di fare il bene della Samp. Grazie a tutti per questa stagione, in particolare ai nostri tifosi, che ci sono mancati molto. Questo è stato il settimo campionato e vogliamo fare l'ottavo magari vincendo qualcosa. Ora dico a tutti di andare in vacanza, di divertirsi e portare in alto i colori della maglia che portano".