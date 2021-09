Sampdoria, Ferrero in visita alla squadra: “Potete battere tutti”

Il numero uno dei blucerchiato carica l'ambiente

"Potete battere tutti". Questo il grido per caricare la sua Sampdoria da parte di Massimo Ferrero. Come riportato da Il Secolo XIX, il patron ha fatto visita alla squadra a Bogliasco e ha sprontato gli uomini di D'Aversa per le prossime sfide di campionato che verranno. La giornata di ieri è stata una vera e propria full immersion sampdoriana per il presidente blucerchiato che ha colto l'occasione per un discorso post sconfitta contro la Juventus e in preparazione della gara contro l'Udinese.