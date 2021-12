Sampdoria, Ferrero indagato per bancarotta fraudolenta

Un reato contestato non solo a Massimo Ferrero, ma anche alla figlia Vanessa, al nipote Giorgio Ferrero e all’amministratore Andrea Diamanti

Nuovi guai giudiziari in arrivo per il patron della Sampdoria Massimo Ferrero che rischia un processo. Secondo quanto riportato dall’edizione di Roma del quotidiano La Repubblica, infatti, il presidente della società ligure, dopo essere stato assolto dalle accuse di dichiarazione fraudolenta, riciclaggio e truffa, è adesso indagato per bancarotta fraudolenta. Come scrive calcioefinanza.it, tutto ruota ancora intorno alla cessione del centrocampista Pedro Obiang nel 2015 dalla Sampdoria al West Ham per 6,5 milioni di euro. Soldi che erano stati utilizzate per operazioni al di fuori del club doriano (1,159 milioni erano stati usati per ingaggiare un’azienda cinematografica, la Vici Srl amministrata dalla figlia di Massimo Ferrero, Vanessa) e che avevano attirato l’attenzione degli inquirenti (i quali ipotizzavano un sistema per evadere gli impegni con il fisco), anche se secondo il giudice non sussistono reati.