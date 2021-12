Sampdoria, Ferrero manda messaggio prima del derby: “Ragazzi ho fiducia in voi”

Il messaggio alla squadra è arrivato tramite il suo legale

L’avvocato del presidente della Sampdoria, Pietro Sommella, ha espresso tutta la preoccupazione di Massimo Ferrero, in vista del derby della Lanterna contro il Genoa. Il presidente blucerchiato aveva intenzione di fare una chiamata alla sua squadra per la sfida di stasera ma il giudice per le indagini preliminari non ha permesso tutto ciò, pertanto le sue parole sono state riportate da Pietro Sommella: “Ferrero ha manifestato al Giudice la sua voglia di tornare a casa per riabbracciare la sua famiglia e la preoccupazione per le centinaia di persone che dipendono dalle sue attività, in particolare della Sampdoria, facendo appello alla unità di intenti ed alla responsabilità di tutti i dipendenti. Avrebbe voluto mandare un messaggio a tutta la squadra in vista del derby che, ovviamente, facciamo nostro. Citando le sue parole. Forza Ragazzi, ho fiducia in voi”.