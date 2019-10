Sampdoria, Ferrero: “Onorati di avere Ranieri con noi. Di Francesco? La ruota non ha girato…”

A margine della conferenza stampa di presentazione di Claudio Ranieri, nuovo tecnico della Sampdoria, Massimo Ferrero, presidente blucerchiato, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

ENTUSIASMO – “Con i miei stretti collaboratori siamo contenti di presentare un grande allenatore come Ranieri. Un grande uomo, ma soprattutto un professionista di grande spessore”, ha detto Ferrero. “Ogni allenatore ha una storia a sé, non voglio fare paragoni con Giampaolo o altri allenatori. Anni fa prendemmo Montella con 16 punti già all’attivo e ci salvammo soltanto nelle ultimissime giornate quindi niente confronti”.

SCELTA – “Come ho convinto Ranieri a venire? Non si tratta di convincere. Non devo far fatica a convincere un allenatore di spessore. Io sono il presidente della Sampdoria, la Sampdoria ha una storia importante e già la metà del convincimento va così”. “Consigliato da Totti e Cassano? Con loro ci parlo sempre volentieri ma non sono stati loro a dirmi chi scegliere. Noi siamo un team di quattro persone, insieme a Romei, Osti e Pecini e non abbiamo bisogno di chiedere all’esterno. Ranieri lo avevamo già contattato e sfiorato anni fa”.

DI FRANCESCO – Un pensiero anche all’ex allenatore Di Francesco: “Di Francesco è un bravissimo allenatore, ha grandi idee ma la ruota non ha girato”.

SOCIETA’ – “Il mister Ranieri ha detto una gran bella cosa: sono il presidente della Sampdoria, non ho mai lavorato pensando di essere un presidente uscente. Ora non vorrei parlare più di trattative”, ha detto Ferrero sulla trattativa interrotta per la cessione della Sampdoria. E ancora: “Abbiamo giocato solo sette partite, abbiamo preso un allenatore che ha tutte le carte in regola per fare bene e io sono sereno, pronto a dare il mio contributo insieme ai miei collaboratori”.

MERCATO – “Rinforzi? Se c’è bisogno, noi siamo pronti ad intervenire sul mercato. Ranieri valuterà la rosa a disposizione ma noi siamo sul pezzo, per un futuro migliore e una Sampdoria più forte”.