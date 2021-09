Sampdoria, Ferrero: “Petagna? De Laurentis uomo generoso ma molto particolare”

Ferrero ha parlato di calciomercato ai microfoni di Sky

La trattativa con il Napoli per la punta Andrea Petagna saltata nell'ultimo giorno di calciomercato non è andata giù al presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, che poi ha preso Caputo dal Sassuolo. Il patron blucerchiato ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Siamo contenti di come ci siamo rinforzati in attacco. Caputo è un ottimo attaccante, garantisce gol e ha tanta esperienza, siamo felici di averlo preso alla fine del calciomercato. Quella di Petagna è stata una situazione bizzarra. Abbiamo parlato con il Napoli, che aveva accettato la nostra richiesta, così come il giocatore, però c’erano le partite di mezzo e se ne sarebbe parlato il lunedì. Il Napoli ha poi detto no, quindi evidentemente il gol contro il Genoa ha fatto cambiare idea a De Laurentiis. Lui è un uomo molto generoso ma particolare, è il Napoli che ha detto no".