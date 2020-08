Sampdoria, Ferrero presenta la nuova maglia nel giorno del 74° anniversario del club

Tanti auguri alla Sampdoria che oggi festeggia i suoi 74° anni dalla nascita. Il club di Genova fa festa e tramite il suo presidente, Massimo Ferrero, annuncia in modo molto particolare anche la sua nuova maglia definitiva “Capolavoro su tela”.

Sampdoria: auguri e regalo speciale

Dopo aver annunciato l’accordo con il nuovo sponsor Macron, la Sampdoria fa festa quest’oggi per il suo 74° anniversario. Il regalo per sé e per i suoi tifosi arriva dal patron Massimo Ferrero che su Twitter ha mostrato in anteprima la nuova maglia. “Capolavoro su tela”, ha scritto il profilo ufficiale della società. “Oggi festeggi 74 anni! Auguri per il tuo compleanno con la nuova maglia più bella del mondo”, ha ribadito invece il numero uno del club con tanto di immagine della t-shirt della prossima annata.

