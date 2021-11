Sampdoria, Ferrero: “Prima piccolo blackout ora in fiducia. Faremo gran campionato”

C'è soddisfazione nelle parole del presidente blucerchiato

Dopo un avvio titubante ricco di polemiche e di prestazioni sotto le attese, la Sampdoria è riuscita a trovare sei punti su sei nelle ultime due gare contro Salernitana e Verona . Due risultati pieni per i blucerchiati di mister D'Aversa che dopo aver incassato più volte, almeno a parole, la fiducia del presidente Ferrero è riuscito a rimettere in sesto il suo gruppo.

Proprio il patron, dopo la vittoria per 3-1 di Marassi contro l'Hellas, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti in zona mista: "Sono una squadra di ragazzi forti che onorano la maglia con senso di appartenenza", ha detto Ferrero sulla squadra. "C’è stato un piccolo blackout e abbiamo fatto un dramma. Ora stiamo riprendendo fiducia e sono sicuro che faremo un bel campionato. Noi siamo la Sampdoria e a me importa solo questo".