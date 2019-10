Sampdoria, Ferrero punge Gattuso: “Per la panchina non voglio qualcuno da dover convincere…”

Continua la caccia ad un nuovo allenatore da parte della Sampdoria. I blucerchiati, dopo aver risolto il contratto con Eusebio Di Francesco, sono alla ricerca di un tecnico in grado di risollevare le sorti della squadra, attualmente inchiodata all’ultimo posto della classifica con appena tre punti conquistati in sette giornate. Tra i candidati alla panchina ligure vi sarebbe anche Gennaro Gattuso, il quale non sarebbe però pienamente convinto del progetto. A stuzzicare l’ex allenatore del Milan, attraverso i microfoni di Telenord, sono arrivate le parole del presidente Massimo Ferrero.

FRECCIATA – “Non voglio un allenatore che si debba convincere, voglio qualcuno che abbia voglia ed entusiasmo di allenare la Sampdoria”.