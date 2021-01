Sampdoria, Ferrero: “Rinnovo Quagliarella? C’è fiducia. La Juventus non mi ha mai chiamato…”

Intercettato da alcuni giornalisti nella notte, Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni sul mondo blucerchiato. In modo particolare sulla vicenda legata al futuro di Fabio Quagliarella, dalla possibile partenza alla Juventus al rinnovo di contratto col club ligure.

Ferrero: “Fiducia per rinnovo Quagliarella. La Juventus non mi ha cercato”

“Se c’è fiducia per il rinnovo di Quagliarella? Vediamo. Certo che c’è fiducia”, ha commentato Ferrero che poi ha risposto anche in merito ai rumors passati sul possibile interesse della Juventus sul forte bomber: “Se la Juventus mi ha cercato? No. Non mi ha chiamato nessuno”. Infine sul mercato in generale: “Se faremo qualcosa da qui alla fine? Se c’è da fare qualcosa. Vediamo. La squadra sta bene, se si potrà rafforzare e far felici i miei tifosi lo farò”.

La Sampdoria, 26 punti all’attivo in classifica fin qui, sfiderà proprio la Juventus nell’anticipo del sabato alle 18.00 per la 20^ giornata di Serie A, prima del girone di ritorno.