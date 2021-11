Sampdoria, Ferrero: “Sfortunati fino ad ora ma con D’Aversa ottimisti per il futuro”

Ulteriore segnale di fiducia da parte del patron della Sampdoria per il mister

Ancora Massimo Ferrero e la fiducia in mister Roberto D'Aversa . La posizione del tecnico della Sampdoria sembrava essere a rischio dopo l'ennesimo risultato negativo arrivato in casa a Marassi contro il Bologna. Eppure, il patron ha voluto ribadire ancora la volontà di proseguire con l'allenatore.

A Il Secolo XIX, il Viperetta ha commentato: "Ribadisco con fermezza la fiducia a Roberto D’Aversa per sgomberare il campo da ipotesi e sentenze a orologeria. Ultimamente non abbiamo avuto molta fortuna, gli episodi ci hanno un po’ penalizzato, ma siamo uniti e, soprattutto, ottimisti e propositivi", ha detto Ferrero."Abbiamo avuto qualche passaggio a vuoto, perché a volte il calcio ti punisce in eccesso, ma siamo convinti che D’Aversa e la squadra hanno la volontà, le capacità e le qualità per ritornare a fare i risultati che servono, ridando alla Sampdoria la classifica che merita. La strada è a senso unico: con D’Aversa e al lavoro tutti insieme e uniti".