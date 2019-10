Sampdoria, Ferrero: “Siamo dispiaciuti, esamineremo la situazione. Niente alibi”

Al termine della partita fra Verona e Sampdoria, che ha visto i blucerchiati crollare sotto i colpi dei gialloblù, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il presidente Massimo Ferrero: “Siamo un po’ tutti quanti dispiaciuti e colpiti per quanto accaduto oggi, siamo ovviamente molto dispiaciuti per quello che si è visto. È sotto gli occhi di tutti. Ora non facciamo altro che analizzare la situazione prenderemo la soluzione migliore per il bene della Sampdoria, dei tifosi, della società e di Di Francesco. La trattativa per il club non c’entra proprio nulla, il calcio sul campo è un’altra cosa: non diamo alibi a nessuno, per favore. Se verranno prese delle decisioni da parte nostra, ve le comunicheremo”.