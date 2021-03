Sampdoria, Ferrero: “Siamo forti e dobbiamo vincerle tutte. Con me presente si vince. Sui diritti tv…”

Una vittoria che porta tanta fiducia in casa Sampdoria e anche qualche bella speranza per il futuro. I blucerchiato hanno battuto il Torino e Massimo Ferrero, numero uno del club, ai microfoni del canale ufficiale della società, ha spronato, a modo suo, tutto l’ambiente per continuare il trend positivi da qui alla fine del campionato.

Sampdoria, la grinta di Ferrero

“Questa vittoria mi ha fatto vedere la mia Sampdoria. Dobbiamo vincerle tutte”, ha detto Ferrero. “Per la prima volta al 100% abbiamo un allenatore di spessore come Ranieri, poi ho rinforzato la Samp per non soffrire. Io voglio vincerle tutte”.

Sulla sfida vinta col Torino: “Ho sofferto molto e anche contro i granata sentivo che stavo soffrendo. Mi son un po’ stancato diciamo, ma fa parte del mestiere. Se non avessimo vinto mi sarebbe sembrata una mancanza di rispetto nei miei confronti. Perché ho parlato alla squadra e ho fatto sentir loro che sono forti. Ribadisco siamo una squadra forte. Dobbiamo giocare sereni, anche divertendoci, consapevoli del nostro valore. Possiamo e dobbiamo vincerle tutte. Con me presente si vince“.

Sui diritti tv: “Io non ho niente contro DAZN ma penso non siano ancora pronti, sono a favore di un signore che da 18 anni ci accompagna e si chiama Sky. Penso che i due soggetti dovrebbero parlarsi e trovare un accordo e faccio appello ai colleghi presidenti affinché valutino le conseguenze di una scelta rischiosa, vista anche la situazione della fibra che in Italia non è così buona”.

SAMPDORIA, PARLA QUAGLIARELLA