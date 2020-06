Sampdoria, Ferrero smentisce nuova cordata per acquisto club: “Nulla di vero”

La Sampdoria non avrebbe attirato l’interesse di una nuova cordata. Lo conferma il patron blucerchiato Massimo Ferrero che ha dovuto fare chiarezza a proposito di una voce, partita dai social, secondo cui ci sarebbe stata una nuova potenziale acquirente per la società di Genova.

Come scrive Telenord, la notizia di un nuovo possibile compratore ha fatto il giro dei social ma pronta è stata la smentita della società: “Non c’è niente di vero”, ha detto Ferrero. “Smentisco categoricamente questa ipotesi”. Il messaggio incriminato parlava di una nuova due diligence in corso per il club blucerchiato e di una chiusura imminente della trattativa ma il numero uno del club ha messo subito in chiaro le cose. La Sampdoria, per adesso, resta solidamente nelle mani di Ferrero.