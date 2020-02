Sampdoria, Ferrero: “Società solida, tanto rumore per nulla”

Giornate difficili per la Sampdoria. Se sul campo i blucerchiati hanno dovuto incassare un pesantissimo ko interno con la Fiorentina, anche in società le cose non sembrano totalmente tranquille. Nelle scorse ore si è infatti dimesso dalla carica di vicepresindente vicario Paolo Fiorentino, causando la decadenza dell’intero CdA. A commentare la situazione, ai microfoni di Telenord, è intervenuto il patron Massimo Ferrero.

SOLIDITA’ – “La società è solida ed abbiamo tutti i piedi ben piantati per terra. C’è stato tanto rumore per nulla, si è solamente dimesso un consigliere per motivi personali. Voglio fare un appello: state vicini alla squadra senza destabilizzare l’ambiente”.