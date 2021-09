Sampdoria, Ferrero sprona la squadra in allenamento

I blucerchiati finora non hanno vinto in campionato

La Sampdoria, che ancora non ha vinto una partita in campionato pur non giocando male contro Milan, Sassuolo e Inter, spera di fare il colpo al Castellani contro l'Empoli. Il tecnico Roberto D'Aversa torchia la squadra in vista del match di domenica prossima contro l'undici toscano battuto in casa dal Venezia lo scorso weekend. Mattinata di forza e trasformazione sul campo al “Mugnaini”, dove la Sampdoria prosegue la preparazione in vista della trasferta di Empoli. Al termine della seduta avvincenti sfide di calcio-tennis facoltative per blucerchiati e staff tecnico, raggiunti a Bogliasco dal presidente Massimo Ferrero che ha spronato la squadra. Lavoro con il gruppo per Albin Ekdal; percorso di recupero per Manolo Gabbiadini. Domani, giovedì, si replica al mattino.