Sampdoria, Ferrero sta per fare un regalo di mercato a D’Aversa

D’Aversa ha accusato vuoti importanti a centrocampo, dove sta pagando (non da ora, in verità) alcune assenze pesanti, soprattutto a causa degli infortuni e di qualche squalifica

MERCATO - In attesa degli altri nazionali, al “Mugnaini” sono già rientrati Kristoffer Askildsen (prima parte in gruppo e seconda dedicata a lavori specifici al pari di Ernesto Torregrossa e Valerio Verre) e Albin Ekdal (individuale di scarico in palestra); oltre a Nik Prelec che – dopo l’infortunio al ginocchio destro subito lo scorso 6 giugno con la Primavera e la prima fase riabilitativa svolta in Slovenia – prosegue sul campo il programma di recupero agonistico al pari di Ronaldo Vieira. Terapie e fisioterapia infine per Mikkel Damsgaard. Domani, mercoledì, è in programma un allenamento pomeridiano. Intanto in chiave mercato si parla di un ritorno: secondo la Gazzetta dello Sport la Sampdoria sta valutando il ritorno di Gaston Ramirez: il 30enne uruguaiano si era svincolato a giugno proprio dal club blucerchiato.