Sampdoria, Ferrero: “Vialli? Se non troveremo l’accordo vuol dire che i suoi investitori non vogliono bene alla squadra”

Sembrerebbe vicina a una conclusione la telenovela relativa al futuro societario della Sampdoria. Il gruppo rappresentato dall’ex attaccante Gianluca Vialli sarebbe infatti in procinto di prelevare il club da Massimo Ferrero, il quale, a poche ore dal debutto in campionato dei blucerchiati, che ospiteranno al Ferraris la Lazio, ha così parlato ai microfoni di Sky Sport.

TELENOVELA – “I tifosi possono pure insultarmi, ma io sarei rammaricato se Vialli non dovesse venire. Spero che questa telenovela finisca presto: se con Gianluca non ci metteremo d’accordo, vuol dire che i suoi investitori non vogliono bene alla Sampdoria”.