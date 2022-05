Sampdoria-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 18:30

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva la sfida tra blucerchiati e Viola. Per vedere il match occorrerà avere di una app presente sulle moderne smart tv. I servizi di questa piattaforma sono però fruibili anche collegando un qualsiasi altro tipo di televisore ad una console da gioco come PlayStation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o a dispositivi come TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.