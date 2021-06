Sampdoria, Flachi: “Tribunale fallimentare ha obbligato Ferrero a vendere club”

L'ex blucerchiato rende pubblica una questione che era già nell'aria

L'ex della Sampdoria Francesco Flachi a “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio ha detto la sua sul caso Gattuso che ha chiuso il rapporto con la Fiorentina prima dell'inizio del campionato: “Quando ho iniziato a sentire voci sulla rottura tra Commisso e Gattuso, credevo fossero fake news, non gli ho dato troppa importanza ma, poi, è successo davvero - queste le parole di Flachi, Ho saputo che Mendes, il procuratore di Rino, ha dato delle indicazioni su alcuni calciatori che la Fiorentina avrebbe dovuto comprare. Dispiace perché stava iniziando un progetto importante. Sinceramente ci sono rimasto un po' male, imporre calciatori di un procuratore non è giusto e mi meraviglierebbe se Gattuso si sia prestato ad un ricatto del genere. Spero che il problema sia nato tra il presidente e Mendes, e che magari l’allenatore si sia risentito perché ci credeva veramente in quei nomi. Se i procuratori vogliono approfittarsene troppo, ha fatto bene Comisso a non farsi mettere i piedi in testa ed a chiudere i rapporti.