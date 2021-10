Sampdoria, flop affluenza allo stadio: il dato

Numeri molto bassi per il pubblico blucerchiato del Ferraris

Un avvio di campionato non molto felice e un mercato decisamente non brillante, almeno per i tifosi che, a giudicare dai dati di affluenza al Ferraris, non sono molto contenti di come si sta comportando la Sampdoria. Infatti, come riportato da Il Secolo XIX, la squadra blucerchiata è tra quelle che meno stanno convicendo il proprio pubblico che, dal canto suo, sta rispondendo con scarso entusiasmo e scarsa presenza allo stadio.