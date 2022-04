Sampdoria flop con la Salernitana: rumors su Giampaolo e la posizione del club

Momento delicato per i blucerchiati

Grande delusione in casa Sampdoria dopo il recente k.o. interno di Marassi contro la Salernitana. La 33esima giornata è stata caratterizzata dal flop interno per 1-2 ma anche da una dura contestazione dei tifosi alla squadra per le ultime prestazioni negative.

Nel post match del Ferraris, stando a quanto riportato da Il Secolo XIX, ci sarebbero stati confronti face to face tra mister, squadra e società per fare il punto della situazione e cercare di rialzare l'attenzione in vista del finale di stagione. Da quanto si apprende, però, tra i blucerchiati non ci sarebbero rischi di esonero per il tecnico Giampaolo e sarebbe stato scongiurato, per ora, anche una sorta di ritiro punitivo in vista della prossime partite.