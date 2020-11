Sampdoria, foto di squadra ai tempi del Covid: tutti con la mascherina. Lo scatto virale…

Una location mozzafiato per uno scatto altrettanto importante. La Sampdoria ha scelto Villa del Principe, una delle principali ville storiche di Genova, per la foto di squadra per la stagione 2020-21. Mister Claudio Ranieri e i giocatori si sono mostrati via social in un modo assolutamente non banale.

Sampdoria: foto squadra con mascherina

Una foto davvero apprezzabile con un significato molto importante. La Sampdoria ha scelto di effettuare le foto di squadra per la stagione da poco iniziata con tanto di mascherina per lanciare un messaggio a tutti i fan doriani e tutti gli appassionati di sport. In un momento come quello che l’Italia e il mondo intero stanno attraversando per via dell’emergenza coronavirus, ecco i blucerchiati che diventano virali. Da Quagliarella a Mister Ranieri, seduti nella parte bassa della foto, fino ai portieri in piedi in alto. Tutti con il dispositivo di protezione sul volto. Complimenti alla Samp!