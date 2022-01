Sampdoria, fumata bianca per Giampaolo: accordo sino a giugno 2024

Trovato l'accordo con il tecnico che si è liberato del contratto con il Torino

Dopo l'esonero di Roberto D'Aversa, la Sampdoria ha trovato l'accordo con l'ex allenatore Marco Giampaolo. Per lui, contratto di 6 mesi più opzione di altri due anni. Le parti hanno continuato a lavorare per tutta la giornata e si sono venute incontro fino a trovare l'intesa definitiva. L'accordo sugli emolumenti dunque sino al 30 giugno 2024. Il problema era evidentemente sulle cifre. Perché, da quel che è trapelato, se sino a fine campionato Giampaolo - sotto contratto con il Torino sino al 30 giugno prossimo - avrebbe continuato a percepire lo stesso stipendio - versato, però, dalla vecchia e dalla nuova società -, a partire dalla stagione 2022-23 l’ingaggio sarebbe stato ridiscusso. E qui s’è creato l’intoppo, poche ore fa superato. Giampaolo ha accettato per gli anni a venire evidentemente con un lieve ridimensionamento delle cifre dell’ingaggio, ma pur sempre un contratto importante. E adesso non resta che aspettare soltanto l'annuncio ufficiale.