Sampdoria, futuro della società ancora poco chiaro e domani…

Non ci sono ancora investitori alla porta per acquistare il club blucerchiato

Non è ancora chiaro chi rileverà la Sampdoria dopo la fine della gestione dell'ex patron Massimo Ferrero. L'attuale presidente Marco Lanna ha parlato anche del futuro del club blucerchiato: "Per il momento solo voci, anche di interessi abbastanza spinti, ma sempre voci. Quindi stiamo andando avanti con l'idea che non cambi la proprietà, programmando con le limitate risorse che abbiamo. Una data segnata sul calendario c'è, ad aprile. Se non sarà successo niente prima, lì Vidal ci dovrà dare indicazioni. Una trattativa del genere penso possa richiedere anche due o tre mesi. E nel frattempo c'è un mercato da impostare. Se non arrivasse nessuno ci dovremmo ridimensionare ancora un po', ma non per questo saremmo meno forti di altre. Ci sono formazioni che ci precedono con un monte ingaggi inferiore, come l'Empoli. Puoi sopperire con la programmazione". Intanto, come riporta primocanale.it, domani è prevista l’adunanza dei creditori di Real Farvem, una delle aziende in stato pre fallimentare dell’ex presidente blucerchiato. A differenza di Eleven Finance, Farvem non ha legami diretti con la Sampdoria, che resta comunque spettatrice, si fa per dire, interessata. Nella speranza che qualcosa si muova sul fronte della cessione societaria.