Sampdoria, Gabbiadini avvia iter recupero

Il prossimo avversario dei blucerchiati sarà l'Udinese

Dopo il pesante, nel punteggio, ko contro l'Atalanta, è iniziata la ripresa degli allenamenti a Bogliasco, dove Marco Giampaolo e il suo staff hanno diviso la squadra in tre gruppi in base al minutaggio: chi ha giocato di più a Bergamo si è diviso tra palestra e scarico; chi è subentrato all’intervallo ha fatto un lavoro incentrato sulla potenza aerobica; per tutti gli altri attivazione, agilità, possessi e partitella sul campo 2 del centro sportivo “Mugnaini”.