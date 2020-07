Sampdoria, Gabbiadini non ci sta: “Perdere derby brutto colpo. Un errore e ci hanno punito”

Un derby perso fa sempre male, soprattutto quando hai la sensazione di poter controllare la gara e poi vieni battuto. Il k.o. della Sampdoria contro il Genoa brucia ancora a Manolo Gabbiadini che ai microfoni del sito ufficiale ha commentato l’amarezza per la sconfitta.

Gabbiadini: “Un errore e ci hanno puniti”

L’attaccante blucerchiato non ha potuto esultare a pieno per la sua rete, complice la sconfitta e il calendario molto difficile delle prossime giornate: “Abbiamo sbagliato in quel frangente in difesa e ci hanno punito. Perdere è davvero brutto, sempre, ma soprattutto in un derby. Sarebbe stato bello vincere, potevamo fare meglio. Ci sono mancati i tifosi e con loro sono sicuro non avremmo perso. Fare gol in queste partite è sempre bello ma negli altri derby è stato più bello perché abbiamo vinto”.

E ancora in vista degli ultimi impegni stagionali: “Sicuramente è un brutto colpo e non mi va giù, ma andiamo avanti a testa alta e guardiamo alla prossima. Ora abbiamo due sfide molto impegnative contro Juventus e Milan ma venivamo da una bella serie di risultati e la partita contro il Genoa non deve farci abbassare la testa e dobbiamo finire la stagione nel migliore dei modi”, ha concluso Gabbiadini.

