Sampdoria, Gabbiadini non si fida: “Presto per parlare di salvezza”

La Sampdoria supera brillantemente lo scoglio Cagliari. La vittoria dei blucerchiati avvicina la squadra di Claudio Ranieri alla salvezza. L’attaccante Manolo Gabbiadini analizza la situazione della sua squadra.

LE PAROLE DI GABBIADINI

Manolo Gabbiadini esprime le sue impressioni ai microfoni di Sky Sport: “Ancora non possiamo parlare di salvezza, non finché non c’è la matematica. Non si sa mai, continuiamo a giocare. Abbiamo fatto quattro vittorie nelle ultime cinque, vogliamo continuare così. Ci siamo allenati molto bene durante il lockdown e adesso si vedono i frutti. Coronavirus? All’inizio c’era preoccupazione, considerando che era una situazione nuova e vista anche la posizione di classifica. Una volta ripresi gli allenamenti però la paura è passata. Derby? Prima c’è il Parma, pensiamo partita dopo partita. Vogliamo continuare a far bene e a divertirci in campo”: