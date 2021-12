Sampdoria, Gabbiadini: “Ora giochiamo meglio di un mese fa. Un bel Natale a…”

Manolo Gabbiadini, dopo il gol alla Roma, ha commenta il punto conquistato all'Olimpico.

L’attaccante della Sampdoria, Manolo Gabbiadini, ai microfoni del sito ufficiale del club blucerchiato, ha commentato il momento blucerchiato dopo il pari contro la Roma: “Ora giochiamo meglio di un mese fa. Volevamo fare risultato contro la Roma perché domenica avevamo buttato via due punti. Siamo venuti qui contro una squadra forte e su un campo difficilissimo per riprenderci quello che avevamo perso. Siamo stati bravi a tenere bene il campo nel primo tempo ma poi nel secondo ci siamo un po’ abbassati e siamo riusciti a recuperare la partita. Le partite durano 95 minuti, la voglia di cambiare il risultato ci vuole sempre e bisogna crederci. Questo è un buon punto che ci fa passare un bel Natale: lo dedichiamo al presidente Ferrero e alla sua famiglia, che non stanno attraversando un buon periodo”.