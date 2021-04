Sampdoria, Gabbiadini: “Venivo da un periodo duro, il gol una soddisfazione”

L'attaccante blucerchiato esprime le sue considerazioni al termine del match contro il Verona

La Sampdoria conquista la vittoria contro l' Hellas Veron a e lo fa anche grazie a Manolo Gabbiadini , autore della rete del sorpasso. L'attaccante blucerchiato festeggia il ritorno al gol su calcio di rigore dopo un momento non semplice. Ora la formazione di Claudio Ranieri consolida il decimo posto in classifica.

Lo stesso Gabbiadini ha commentato il successo interno ottenuto contro i veneti ai microfoni di Sky Sport: "Mi dà soddisfazione questa vittoria, ma anche il gol perché vengo da un periodo un po’ duro. Sono stato fuori parecchi mesi ed è stata dura. Ora però sono contento. Nella ripresa siamo entrati con molta voglia. Volevamo questa vittoria contro una diretta concorrente, l’abbiamo ottenuta. La chiacchierata con Candreva prima del rigore? Mancava Quagliarella, siamo entrambi rigoristi. Ma sentivo che potevo e dovevo calciare io Per questo motivo, ho preso la palla per primo e me la son tenuta stretta".