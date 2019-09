Sampdoria, Gabbiadini: “Vinto con determinazione, che emozione tornare al gol”

Finalmente la Sampdoria. Oggi, contro il Torino, sono arrivati i primi 3 punti per la formazione blucerchiata di mister Di Francesco, grazie al gol siglato nella ripresa da Manolo Gabbiadini, forse viziato da un suo intervento irregolare nei confronti di un avversario (Mazzarri avrebbe voluto l’annullamento). Ecco le sue parole ai microfoni di Samp TV: “Una grande emozione tornare a segnare, la dinamica è stata un po’ particolare quindi non ricordo bene com’è andata, non riesco a raccontarlo dettagliatamente. Gli arbitri hanno convalidato quindi va bene così, a quanto pare era regolare. Fatto l’1-0 ci siamo un po’ sciolti, ma abbiamo fatto bene anche nel primo tempo, senza però sfruttare le varie occasioni create. La partita è stata tenuta in equilibrio grazie alla nostra bravura, poi siamo riusciti a vincerla con grande determinazione”.