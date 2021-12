Sampdoria, Genoa e Spezia unite per la Regione Liguria: sponsor ‘LaMiaLiguria’ sulla maglia

Novità sulle maglie delle tre squadre liguri

Grande rivalità ma anche grande amore per la propria terra. Sampdoria, Genoa e Spezia resteranno ovviamente avversarie in campo ma saranno unite nella promozione del territorio. Dalla prossima settimana, la Regione Liguria sbarcherà sulle maglie delle tre formazioni per un'iniziativa importante che riprende quanto fatto da anni dalla Sardegna con il Cagliari. Sulle casacche delle formazioni liguri, infatti, vi sarà un nuovo sponsor con la scritta "LaMiaLiguria", logo che debutterà in un’occasione molto speciale: il derby della Lanterna di venerdì 10 dicembre.