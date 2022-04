Sampdoria-Genoa, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 18

Sampdoria-Genoa si gioca oggi, sabato 30 aprile 2022 alle ore 18. Il derby della Lanterna sarà valido per la 35esima giornata di Serie A e sarà probabilmente decisivo per le sorti delle due squadre in ottica salvezza.

Sampdoria-Genoa, probabili formazioni

Formazioni ancora da decidere per mister Giampaoloda una parte e il tecnico Blessindall'altra. Senza dubbio ci sarà una grande lotta per non perdere la sfida che potrà decidere l'intera stagione. Queste le le possibili scelte dei due allenatori per il derby della Lanterna:

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Vieira, Thorsby, Sabiri; Sensi; Caputo.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Østigard, Bani, Vasquez; Sturaro, Badelj; Ekuban, Amiri, Portanova; Destro.

Dove vederla

Sampdoria-Genoa si disputerà questa sera, sabato 30 aprile 2022, nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio del derby della Lanterna è previsto per le ore 18.00. Il match sarà valido per la 35esima giornata di Serie A.

Il derby di Genova tra Sampdoria-Genoa sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), oppure ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o al TIMVISION BOX.

Gli utenti DAZN avranno la possibilità di seguire il Derby della Lanterna Sampdoria-Genoa in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili. Per vedere la stracittadina di Genova su smartphone, tablet, iPhone e iPad, occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android, avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.