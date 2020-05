Sampdoria, giallo Barreto: rescinde il contratto

110 partite e 5 reti con la maglia della Sampdoria. Questo il bottino di Edgar Barreto in blucerchiato. Il centrocampista, arrivato dal Palermo nel 2015, avrebbe rescisso il contratto col club di Genova prima della fine della stagione.

Ancora manca l’ufficialità ma secondo Il Secolo XIX è solo una questione di ore. La Sampdoria e Barreto si saluteranno prima della fine del campionato nonostante il contratto sarebbe comunque terminato il prossimo 30 giugno. Non sono ancora ben chiari i motivi dell’addio anticipato ma da quanto si apprende sarebbe stato il paraguaiano a sollecitare la separazione per motivi personali. Barreto era stato per anni perno del centrocampo della Doria e ha persino portato con onore e orgoglio la fascia da capitano. La sua ultima presenza era stata il 30 ottobre in casa contro il Lecce. Sul futuro del calciatore ancora diversi dubbi. Da poco si era iscritto al corso per diventare allenatore di base.