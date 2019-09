Sampdoria, giallo Di Francesco: vertice con Ferrero sul futuro

Non solo la cessione societaria, in casa Sampdoria c’è anche, e soprattutto, il fatto campo a preoccupare. Il difficile inizio in campionato con due sconfitte in altrettante gare, ha già messo, forse, in pericolo la posizione di Di Francesco.

Stando a quanto riporta Il Secolo XIX, infatti, nel corso della giornata di martedì, più precisamente prima dell’allenamento pomeridiano della squadra, ci sarebbe stato un piccolo giallo. I giocatori erano tutti in campo per la sessione ma Di Francesco non era ancora arrivato. L’ambiente si è allarmato, pensando anche alle dimissioni del mister. Invece, come afferma il quotidiano, il mister era presente a Bogliasco diverso tempo prima perché convocato da Ferrero per un vertice al quale ha presenziato anche il ds Osti.

Nonostante questo, le parti hanno deciso di proseguire insieme Di Francesco ha mostrato la propria delusione per il mercato che, esclusi gli ultimi due colpi Seculin e Rigoni, non sarebbe stato pienamente di suo gradimento. La Sampdoria, al ritorno dalla sosta per le nazionali, affronterà il Napoli. Non certo il rivale ottimale per invertire il trend negativo.