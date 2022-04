Sampdoria, Giampaolo avvisa: “Contro Salernitana posta in palio importante”

Il tecnico verso il match di domani della 33esima giornata

Vigilia di campionato per la Sampdoria di Marco Giampaolo che deve riprendere a fare punti fin dalla sfida delicatissima di domani contro la Salernitana. Il tecnico ha presentato il match in conferenza stampa.

Sulla Salernitana: "Ci aspetta una partita che ha il suo peso. La posta in palio è alta per entrambe le squadre. Penso che se la Samp fa la partita che deve fare ha chance di portarla a casa. La Salernitana vive un momento in cui è aggrappata di partita in partita al suo destino e verrà a fare una partita di spessore caratteriale e poi ci sono altri fattori dentro una gara che lo possono determinare. La patita è tosta e noi dobbiamo affrontarla nella maniera giusta".