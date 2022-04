Sampdoria, Giampaolo: “C’è rammarico per non aver vinto contro il Verona”

Il tecnico blucerchiato soddisfatto a metà dopo l'1-1 del Bentegodi

Una Sampdoria ordinata e diligente, ha portato via da Verona un punto importante che fa ben sperare per la salvezza. Il tecnico blucerchiato, Marco Giampaolo ha analizzato la prova della sua squadra ai microfoni di DAZN partendo dalla lite nel finale tra Quagliarella e Yoshida: "Dispiace non aver vinto stasera, ma siamo sempre al limite e la tensione è alta e qualche arrabbiatura ci sta, vuol dire che sei vivo. La partita l'abbiamo giocata così come l'avevamo preparata ben sapendo di affrontavamo un Verona forte e organizzato. La Sampdoria è stata brava perchè ha saputo curare anche i centimetri in campo. Il Verona ha creato poco e noi abbiano preso gol nel momento che eravamo in controllo della partita. C'è rammarico perchè questa vittoria avrebbe significato tanto. Il punto è importante dopo tre sconfitte consecutive anche perchè era questa una partita difficile. Il punto ci dà fiducia in vista del derby col Genoa. Dal punto di vista offensivo mi aspettavo di più ma qualche sincronismo non ha funzionato ma va detto che abbiamo utilizzato un modulo diverso in questa partita".