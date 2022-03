Sampdoria, Giampaolo: “Contro la Juve fatto prestazione seria. Paura B? No perchè…”

Il tecnico blucerchiato ha commentato la sconfitta interna contro la Juventus

Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo ai microfoni di DAZN ha analizzato la sconfitta interna contro la Juventus: "I risultati si costruiscono con le prestazioni serie e stasera l'abbiamo fatta. Non siamo mai stati timidi e abbiamo aggredito l'avversario. Nel complesso ritengo la prestazione seria e se continueremo così alla lunga i risultati arriveranno. Potevamo dare più ritmo nella costruzione ma la velocità di manovra non è stata perfetta in certi frangenti del match. Abbiamo subìto due-tre situazioni ampiamente prevedibili e contro la Juventus quando tendi a giocare qualcosa la concedi e rischi di subire le ripartenze se hai troppi calciatori sopra la linea della palla. Puntualmente ci hanno fatto due gol così. Potevamo riaprirla ma il terzo gol di Morata ha chiuso la contesa. Sensi? Stava bene all'inizio quando è arrivato poi ha avuto un problema muscolare e si è fermato. Gli manca il ritmo partita ma sta migliorando dal punto di vista fisico. La classifica? Se giochi a calcio non puoi aver paura. La situazione è difficile ma con le buone partite migliora la tua autostima. La paura non deve esistere anche se la classifica è precaria. Resettare e ripartire subito".