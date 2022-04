Sampdoria, Giampaolo: “Derby col Genoa vale un campionato. Sul caos post Verona…”

Vigilia di derby in casa blucerchiata: parla il mister

Redazione ITASportPress

Vigilia delicata di campionato per la Sampdoria di MarcoGiampaolo che domani sarà impegnata nel derby col Genoa che potrebbe dire molto sulla corsa salvezza di entrambe le squadre. Il mister ha presentato la sfida in conferenza stampa senza nascondere la grande importanza in ottica permanenza in Serie A.

IMPORTANTE - "Serve consapevolezza di cosa questa partita rappresenta e i calciatori lo sanno benissimo. Una partita che vale tre quarti di stagione per entrambi. Ho la mia piccola esperienza di derby a Genova e li ho gestiti sempre riferendomi a determinati parametri e così ho fatto anche stavolta. Devo assicurarmi che i calciatori siano consapevoli della partita che devono fare", ha detto Giampaolo. E ancora: "Vale oltre un semplice derby? Questa vale molto di più, non è soltanto il Derby di Genova, vale un campionato per entrambe. Ci sono queste ultime partite che sono di viltale importanza. E' dura per noi ma è ancora più dura per chi insegue". E ancora: "Noi ci siamo allenati per vincere la partita. Non mi ha mai sfiorato l'idea che il Genoa possa giocare un derby sottotono. Quello che conta è la nostra partita, siamo avanti di 5 punti, come ho detto per noi è dura ma per loro lo è di più perché inseguono".

POST VERONA - "Rabbia e post Verona? Non mi piace la calma piatta. Le tensioni post partita fanno parte di qualsiasi squadra che ha il sangue nelle vene. Il finale di partita di Verona ci ha fatto arrabbiare, ha ribaltato lo spogliatoio, ma quello è bene".

SQUADRA - Su chi giocherà: "Rincon sappiamo che è squalificato. Ekdal ha recuperato. Come sta Caputo? Ha preso un pestone e l'abbiamo tenuto un giorno a riposo per sicurezza. Quagliarella potrà essere importante in questa gara? Non solo in questa partita. Fabio è un valore assoluto. Oggi le gare si giocano in 16, non è detto che chi subentra abbia meno valore di chi parte titolare. Questo concetto va sdoganato".