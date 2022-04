Sampdoria, Giampaolo: “Dobbiamo provare a rendere la vita difficile alla Roma”

Il tecnico della Sampdoria ha presentato il match di Marassi

Archiviata la sosta, la Sampdoria è pronta a tornare in campo. Domani, domenica, al “Ferraris” arriva la Roma di Mourinho. «La vittoria di Venezia ci ha portato in dote tre punti importanti per inseguire il nostro obiettivo ma è già dimenticata – dichiara Marco Giampaolo dalla sala stampa del “Mugnaini” di Bogliasco alla vigilia del match con i giallorossi -. La pausa per le nazionali porta inevitabilmente con sé un dispendio di energie fisiche e mentali: viaggi, impegni, c’è chi ha ottenuto la qualificazione al Mondiale chi è rimasto fuori. Ora però bisogna rimettere al primo posto solo la Samp».